Da An Gene Sun Yat-Sen University Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Daan Gene, ein Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie, schüttet eine Dividendenrendite von 18,48 % aus, was 16,77 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 1,71 % liegt. Diese hohe Rendite führt zu einer positiven Einstufung der Aktie als "Gut".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Daan Gene beträgt 54,05, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,71, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Daan Gene bei 8,6 CNH und ist damit -0,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum gleitenden Durchschnitt von -11,25 Prozent, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" weist Daan Gene eine Rendite von -38,52 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,52 Prozent verzeichnet, liegt Daan Gene mit 23 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.