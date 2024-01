Da An Gene Sun Yat-Sen University Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Daan Gene-Aktie notiert derzeit bei 9,46 CNH und zeigt eine negative Abweichung von -14,62 Prozent vom GD200 (11,08 CNH). Dies signalisiert gemäß der technischen Analyse eine schlechte Entwicklung. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 9,96 CNH, was zu einer weiteren negativen Abweichung von -5,02 Prozent führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche verzeichnete Daan Gene in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,5 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -29,52 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -27,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Daan Gene liegt bei 82,5, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, signalisiert mit einem Wert von 71 eine überkaufte Situation, die ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Daan Gene-Aktie, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die positiven Meinungen in den letzten Tagen führen insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung als "Gut".