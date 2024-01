DaVita Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Davita-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Davita weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Davita.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Davita eine Rendite von 41,45 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von 36,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Davita mit 5,32 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Davita eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Davita daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Davita von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Davita-Aktie ein Durchschnitt von 95,73 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 109,64 USD, was einem Unterschied von +14,53 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 98,52 USD um +11,29 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Davita daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.