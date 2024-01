DaVita Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten vier Wochen konnte bei Davita eine positive Veränderung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Trend, da der aktuelle Kurs der Davita-Aktie mit 105,29 USD rund 10,89 Prozent über dem GD200 (94,95 USD) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 95,57 USD liegt, ergibt sich mit einem Abstand von +10,17 Prozent ein positives Signal. Somit wird der aktuelle Kurs der Davita-Aktie als "Gut" bewertet.

Die Analyse von insgesamt 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 1 Bewertung als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -2,65 Prozent fallen könnte, weshalb die Empfehlung ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Davita zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Davita-Wertpapier auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschiedene Bewertungen und Analysen zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für die Davita-Aktie führen.