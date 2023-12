DaVita Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung rund um die Aktie von Davita spiegelt sich deutlich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Kommentare zu dem Unternehmen. Auch die Themen, die in Bezug auf den Wert angesprochen wurden, waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zudem lassen sich drei positive Handelssignale im zurückliegenden Zeitraum identifizieren, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Davita einmal als "Gut" und zweimal als "Neutral" eingestuft, während kein negatives Rating vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 104,33 USD erwarten sie eine leichte negative Entwicklung von -1,75 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 102,5 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Davita-Aktie derzeit mit einem Wert von 75,6 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Davita, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Schlecht" eingestuft wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Basis erhält Davita daher auch hier ein "Schlecht"-Rating.