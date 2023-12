DaVita Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Anleger-Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation können dazu beitragen, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Die aktuelle Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Davita in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert hat. Aufgrund dessen wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Davita gezeigt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Davita im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Rendite von 34,28 Prozent erzielt hat, was jedoch mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,29 Prozent, wobei Davita mit 52,58 Prozent deutlich darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 3 Bewertungen für die Davita-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten, von denen 1 Bewertung als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Davita vor, jedoch zeigt die Auswertung der abgegebenen Kursziele einen Durchschnitt von 102,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -5,79 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Schlecht". Zusammengefasst erhält Davita von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 12 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war die Anlegerstimmung positiv in Bezug auf das Unternehmen Davita. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.