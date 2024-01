DaShenLin Pharmaceutical Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Dashenlin Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite damit 11,79 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -14,33 Prozent, und Dashenlin Pharmaceutical liegt aktuell 8,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionen in den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Dashenlin Pharmaceutical in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Dashenlin Pharmaceutical daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, wodurch die Aktie auch in diesem Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Dashenlin Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dashenlin Pharmaceutical-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält Dashenlin Pharmaceutical eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Dashenlin Pharmaceutical positiv sind. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.