DaShenLin Pharmaceutical Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie können durch Diskussionen in den sozialen Medien beeinflusst werden. Eine hohe Diskussionsintensität kann zu neuen Einschätzungen führen. Für Dashenlin Pharmaceutical wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, und das Signal wird als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Dashenlin Pharmaceutical eine Performance von -32,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -8,54 Prozent, was bedeutet, dass Dashenlin Pharmaceutical eine Underperformance von -24,03 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,12 Prozent, und Dashenlin Pharmaceutical zeigte eine Unterperformance von 23,45 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dashenlin Pharmaceutical wird sowohl der 7-Tage-RSI (44,9 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,56) als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Dashenlin Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich 27,21 CNH betrug. Der letzte Schlusskurs lag bei 25,2 CNH, was einer Abweichung von -7,39 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 24,94 CNH, was einer geringfügigen Abweichung von +1,04 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Zusammenfassend erhält Dashenlin Pharmaceutical in Bezug auf die Diskussionen, Branchenvergleiche, den Relative Strength Index und die technische Analyse überwiegend neutrale oder negative Bewertungen.

