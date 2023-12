DaChan Food Aktie: Einfach unglaublich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche beträgt das aktuelle KGV von Dachan Food Asia 6, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für Dachan Food Asia insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dachan Food Asia-Aktie beträgt 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 46,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Dachan Food Asia eine Performance von 43,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -9,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +52,99 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Dachan Food Asia um 52,82 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.