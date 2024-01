D-wave Quatum Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "D-Wave Quantum":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von D-wave Quantum war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der D-wave Quantum 2 Mal eine positive Bewertung, 0 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine negative Bewertung gegeben. Langfristig wird die Aktie also von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 0.821 USD eine Kursentwicklung von 143,61 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 2 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, wodurch die Bewertung durch institutionelle Analysten insgesamt auf "Gut" steht.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich geändert, daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die D-wave Quantum derzeit mit einem Wert von 78,38 im Relative Strength-Index überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.