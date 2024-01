D-wave Quatum Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "D-Wave Quantum":

Die technische Analyse der D-Wave Quantum zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 0,88 USD liegt, was einer Entfernung von -24,14 Prozent vom GD200 (1,16 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,87 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Abstand beträgt hier +1,15 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen waren an fünf Tagen vorherrschend, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen D-Wave Quantum diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die D-Wave Quantum-Aktie liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,44) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für D-Wave Quantum nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von D-Wave Quantum wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung analysiert. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für D-Wave Quantum zeigt laut Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung ein "Neutral" zugewiesen.