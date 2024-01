D-wave Quatum Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "D-Wave Quantum":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für D-wave Quantum auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass D-wave Quantum überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 45,61, was bedeutet, dass D-wave Quantum weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt D-wave Quantum 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 2 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,88 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,15 USD eine Abweichung von -23,48 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,87 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für D-wave Quantum führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf D-wave Quantum. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.