D S SmithPLC Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die fundamentale Analyse von Ds Smith zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,25 im Vergleich zum Branchenmittelwert von 30,49 deutlich unterbewertet ist. Dies entspricht einer Abweichung von 70 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In den letzten zwölf Monaten haben 5 Analysten Ds Smith positiv bewertet, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 418,75 GBP, was einen Anstieg um 29,16 Prozent vom aktuellen Kurs (324,2 GBP) bedeuten würde. Aufgrund dieser positiven Einschätzungen erhält Ds Smith insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche hat Ds Smith in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,04 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -21,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,3 Prozent für Ds Smith in der Branche. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Ds Smith mit 25,3 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale für Ds Smith. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 11,23 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +8,44 Prozent auf und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält Ds Smith aufgrund der positiven fundamentalen und technischen Kennzahlen eine "Gut"-Bewertung, die Anleger aufhorchen lassen dürfte.