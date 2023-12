D S SmithPLC Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten zwei Wochen gab es eher neutrale Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um die Aktie von Ds Smith. An zwei Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch hauptsächlich negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, weist auf eine Ausprägung von 23,56 hin, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 32,02 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Ds Smith-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der aktuelle Wert des Schlusskurses von 312,4 GBP um 6,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 290,25 GBP um 7,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche erzielte Ds Smith in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,04 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -16,61 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,65 Prozent im Branchenvergleich für Ds Smith. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie 20,65 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ds Smith in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.