D S SmithPLC Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ds Smith eingestellt waren. Es gab keine positiven Diskussionen, und an einem Tag wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Über einen Zeitraum von sieben Tagen war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ds Smith daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Ds Smith liegt der RSI7 aktuell bei 46,72 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,44 ebenfalls an, dass Ds Smith weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Ds Smith-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Materialien-Sektor hat die Aktie von Ds Smith im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,04 Prozent erzielt, was 19,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ds Smith insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie auch als "Gut", da die Analysten ein Aufwärtspotenzial von 36,27 Prozent sehen. In Summe erhält Ds Smith daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.