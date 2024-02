D S SmithPLC Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie im Internet können einen erheblichen Einfluss auf die Aktienbewertung haben. Bei Ds Smith wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ds Smith 5 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Basierend auf einer Kursprognose von 418,75 GBP ergibt sich laut Analysten eine Aufwärtstendenz von 27,9 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die fundamentalen Kriterien zeigen, dass die Aktie von Ds Smith mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,25 als preisgünstig eingestuft werden kann, da es unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 291,43 GBP verläuft, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positiver Trend.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung für die Aktie von Ds Smith.