D S SmithPLC Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Ds Smith-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 89, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und ist weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Ds Smith-Aktie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ds Smith aktuell 6, was eine negative Differenz von -2,36 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ds Smith auf 292,99 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 299,7 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,29 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 294,38 GBP, was zu einem Abstand von +1,81 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet somit "Neutral".

Die Diskussionen rund um Ds Smith auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ds Smith bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.