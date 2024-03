D, O Home Collection Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragslage eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei D&o Home Collection liegt das aktuelle KGV bei 8. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist D&o Home Collection aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die D&o Home Collection-Aktie derzeit mit einem Wert von 10 überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung des Stimmungs- und Diskussionsniveaus ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität hat zugenommen, was zu einem positiven Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 6,37 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,34 CNH eine Abweichung von -31,87 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 5,26 CNH um 17,49 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs.

Insgesamt erhält die D&o Home Collection damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.