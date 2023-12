D, O Home Collection Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Vivos Therapeutics":

Der Aktienkurs von D&o Home Collection hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 18,7 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt -0,17 Prozent, und D&o Home Collection liegt aktuell 18,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass D&o Home Collection über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für D&o Home Collection in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt D&o Home Collection 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauprodukte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die D&o Home Collection derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 verläuft in Höhe von 6,9 CNH, womit der Kurs der Aktie (6,3 CNH) um -8,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,57 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,11 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".