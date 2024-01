D, O Home Collection Aktie: Was ist jetzt zu tun!

D&o Home Collection, ein Unternehmen aus der "Bauprodukte"-Branche, hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 1,72 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -20,53 Prozent für D&o Home Collection führt.

Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent im letzten Jahr hatte, schnitt D&o Home Collection schlecht ab und lag 20,41 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens zeigt eine Ausprägung von 30, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein Rating "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderungen und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die D&o Home Collection-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von D&o Home Collection bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu Werten aus der "Bauprodukte"-Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.