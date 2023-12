D, O Home Collection Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die preisliche Attraktivität. Mit einem KGV-Wert von 8,59 liegt die D&o Home Collection-Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer neutralen Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für D&o Home Collection liegt bei 55,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 47,09, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt D&o Home Collection mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent, was von unseren Analysten als schlecht bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als gut eingestuft.