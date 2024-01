D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (B) (B) Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret liegt der aktuelle RSI-Wert bei 35,56, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret war zuletzt vorwiegend positiv, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren weder stark positiv noch negativ, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret-Aktie ein positives Signal. Der Kurs liegt mit 1,68 USD um +24,44 Prozent über dem GD200 und um +17,48 Prozent über dem GD50. Dadurch wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen leicht verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen war ebenfalls rückläufig, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.