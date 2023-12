D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (B) (B) Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret untersucht und festgestellt, dass die Kommentare eher neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret-Aktie beträgt derzeit 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret-Aktie derzeit bei 1,55 USD notiert und +13,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen positiven Einschätzung führt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +18,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

