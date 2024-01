D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (B) (B) Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse von D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,36 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,71 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +25,74 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,45 USD, was einen Abstand von +17,93 Prozent bedeutet und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut" für die technische Analyse der Aktie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret. Es gab fünf positive Tage, einen negativen Tag und acht Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Anlegerstimmung eine neutrale bis schlechte Bewertung für D-market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret.