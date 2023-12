D.I.System Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von D I System hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 984,28 JPY verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 798 JPY, was einem Unterschied von -18,93 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 917,5 JPY liegt mit einem Unterschied von -13,02 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die D I System-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung bezüglich der Aktie wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, da die Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der D I System-Aktie liegt bei 55,32, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 75, was eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die D I System-Aktie also sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Stimmung und des RSI als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.