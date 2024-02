D&G Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Die D&g-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,77 HKD, was einem Unterschied von -23 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,95 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -18,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die D&g-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für D&g zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Aktie von D&g bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass D&g mit einer Rendite von -27,97 Prozent mehr als 20 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -9,71 Prozent kommt, liegt D&g mit 18,25 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie aktuell 53,12, was 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.