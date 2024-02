D&G Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von D&g hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -9,55 Prozent gefallen, was bedeutet, dass D&g eine Underperformance von -18,42 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,14 Prozent, und D&g war 19,83 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von D&g liegt derzeit bei 1 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,77 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit 0,95 HKD, was einer Differenz von -18,95 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist D&g derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 6,54 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,54 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von D&g beträgt 53, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Daraus ergibt sich, dass D&g aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.