D&G Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von D&g hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -5,08 Prozent gefallen, was bedeutet, dass D&g eine Underperformance von -12,42 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,98 Prozent im letzten Jahr, und D&g lag 12,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von D&g im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um D&g beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von D&g liegt bei 0 Prozent, was 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der D&g liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und auch hier wird eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Kategorien eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie von D&g.