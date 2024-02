D&G Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Aktie von D&g wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Bezüglich der Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Aktivität durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Aktie daher ein "Neutral"-Wert im Hinblick auf den Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende ergab die Analyse ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -6,57 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führte. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die fundamentale Analyse ergab eine überbewertete Bewertung der Aktie von D&g, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53,12, was 17 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund wurde die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung wurde ebenfalls analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber D&g eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhielt D&g eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.