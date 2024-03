D&G Aktie: Ist es das gewesen?

Die Dividendenrendite der D&g-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die D&g-Aktie liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (63,93) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für D&g auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber D&g eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von D&g liegt bei 53, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,46 als überbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für D&g in Bezug auf Dividendenpolitik, RSI und fundamentale Kriterien ein "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating.