D&G Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen konnte bei D&g keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Die Bewertung dieses Kriteriums fällt daher neutral aus. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussionen konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung für D&g.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI von D&g liegt bei 77,78 und wird daher als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau und führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von D&g mit -37,82 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt D&g deutlich darunter und erhält daher ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung der Kommentare neutral war und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass D&g hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.