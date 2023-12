D&G Aktie: Abwarten

Die Dividende von D&g im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -6,31 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält D&g von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb wir dieses Kriterium mit "Neutral" bewerten. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält D&g daher in dieser Hinsicht ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für D&g liegt aktuell bei 63,64 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass D&g weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating erfolgt. Insgesamt erhält das D&g-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 53,12 und liegt damit 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 48. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.