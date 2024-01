D-Box Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der D-box-Aktie ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien festgestellt haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um D-box diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist D-box derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,3%. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit D-box wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält D-box somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.