D-Box Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der Aktie von D-box zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,1 CAD, während der Kurs der Aktie (0,09 CAD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,09 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um D-box lassen ebenfalls auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung schließen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen und die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen. Somit ergibt sich in der Gesamtbewertung auch hier die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von D-box investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,24 Prozentpunkten erzielen können, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich ist D-box im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 22,47, was einem Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,48 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von D-box.