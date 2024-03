D-Box Aktie: Reine Nervensache!

Die D-box-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,1 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 CAD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,09 CAD über dem letzten Schlusskurs von 0,08 CAD, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Somit erhält die D-box-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "schlecht" Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die D-box-Aktie ein "neutral" Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und die Diskussionsintensität war auch durchschnittlich.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse von Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" steht die D-box-Aktie ebenfalls schlecht da. Mit einer Rendite von -20 Prozent liegt sie mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite der D-box-Aktie mit -15,58 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.

Schließlich wird die Aktie von D-box auch aus fundamentalen Gründen als "schlecht" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 51,25 insgesamt 101 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher erhält die Aktie auch in der fundamentalen Analyse die Einstufung als "schlecht".