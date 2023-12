D-Box Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV kann darauf hindeuten, dass eine Aktie günstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt das KGV von D-box mit 22,47 unter dem Durchschnitt, was einer Differenz von 14 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGVs wird die Aktie daher als "günstig" eingestuft und erhält ein "Gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von D-box. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine nennenswerte Veränderung. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für D-box weist auf eine neutrale Position hin. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 54,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält D-box in diesem Bereich auch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet D-box im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" eine niedrigere Rendite aus. Mit 0 % Dividendenrendite liegt sie 1,26 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.