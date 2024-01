DZS ist zurück!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Dzs-Aktie war in den letzten Wochen eher neutral, wobei positive Themen an vier Tagen überwogen und negative Themen an zwei Tagen dominierten. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten positiver Themen verschoben, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dzs-Aktie liegt bei 54,55, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 44 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Dzs-Aktie abgegeben haben, bewerten diese insgesamt als "Gut", da 2 Kaufempfehlungen und keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Dzs-Aktie liegt bei 19 USD, was aufgrund des aktuellen Kurses von 1,66 USD eine erwartete Kursentwicklung von 1044,58 Prozent bedeutet. Auch hier erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die technische Analyse der Dzs-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage mit 3,45 USD deutlich über dem aktuellen Kurs von 1,66 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich aufgrund eines Schlusskurses von 1,55 USD eine positive Bewertung als "Gut".

Insgesamt erhält die Dzs-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Neutral"-Rating.