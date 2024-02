DZS Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Dzs wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dzs-Aktie zeigt einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dzs-Aktie liegt mit einem Kurs von 1,36 USD derzeit 16,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -50,36 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität und einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Dzs in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".