DZS Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Dzs-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,7 USD liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug hingegen 1,97 USD, was einem Unterschied von -46,76 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs (1,5 USD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dzs-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch zeigt die Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 864,47 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung für die Dzs-Aktie darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dzs-Aktie zeigt für den RSI7 einen Wert von 36,36 und für den RSI25 einen Wert von 34,83, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Dzs-Aktie daher gemäß der technischen Analyse, dem Sentiment und der Analysteneinschätzung eine "Neutral"-Bewertung.