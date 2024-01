DZS Aktie: Abwarten

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Dzs jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Dzs führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Dzs bei 1,76 USD liegt, was einer Entfernung von -52,04 Prozent vom GD200 (3,67 USD) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,5 USD, was einem Abstand von +17,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Dzs-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Dzs-Aktie eine Ausprägung von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Dzs als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 2 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Dzs, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von 979,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.