DZ4 präsentiert sich auf der Intersolar und optimiert das Partnernetzwerk

Hamburg (ots) -Der Solarpionier DZ4 ist vom 14. bis 16. Juni auf der diesjährigen Intersolar - der führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner - in München dabei. Der Messeschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Partnerzusammenarbeit.DZ4, Erfinder des Solaranlagen-Mietmodells, setzt bei seinen Errichtungspartnern auf eine werteorientierte, langfristige Kooperation. Ziel ist es, gemeinsam eine hocheffiziente und optimale Errichtung sicherzustellen. Hierfür stellt DZ4 jetzt die Zusammenarbeit mit seinen Errichtungspartnern neu auf und bietet ihnen dadurch zahlreiche Vorteile. Auch die Kund:innen profitieren.Bei der bundesweiten Errichtung von Photovoltaikanlagen konzentriert sich das Unternehmen daher künftig auf sechs starke Partner. Wesentlicher Bestandteil des Vertrags zwischen DZ4 und seinen Errichtungspartnern sind feste Kontingente in zwei wesentlichen Bereichen. So beschafft der Solarpionier zum einen feste Kontingente an Komponenten im eigenen Haus und kann daher deren Verfügbarkeit und optimale Preisstellung sicherstellen - ein Vorteil für die Errichtungspartner. Zum anderen stellen die Partner feste Kontingente an Montagekapazitäten exklusiv für DZ4 zur Verfügung: Davon profitieren insbesondere die Kund:innen.DZ4 ermöglicht hohe PlanungssicherheitMit Blick auf die Komponenten hält DZ4 für seine Kund:innen ein weiteres Plus bereit: Mit dem Jinko Modul Neo TOPCon mit 440Wp kommt in Zukunft ein Modultyp mit hoher Leistung und der besten verfügbaren Zelltechnologie im Markt zum Einsatz. Eigenheimbesitzer:innen können damit einen besonders hohen Solarertrag auf ihrer verfügbaren Dachfläche erzielen. Im Markt gängig und weit verbreitet sind derzeit noch Module von 400Wp bis 430Wp.Mit einer neuen soliden Basis und schlanken Prozessen ermöglichen DZ4 und seine Errichtungspartner allen Beteiligten eine hohe Planungssicherheit im Photovoltaikmarkt. "Dank unserer langjährigen Markterfahrung als Solarpionier leben wir bei DZ4 einen partnerschaftlichen Ansatz und setzen auf eine werteorientierte, langfristige Zusammenarbeit", sagt Janik Reitel, Geschäftsführer der DZ-4 Errichtungsgesellschaft. "Diesen Weg führen wir nun konsequent fort und konsolidieren unser Netzwerk auf leistungsfähige Partner. Gemeinsam können wir wachsen, Hand in Hand eine hocheffiziente und optimierte Errichtung sicherstellen und unsere Kund:innen begeistern."Digitale Zusammenarbeit mit der DZ4 Partner-AppAuch die eigens entwickelte DZ4 Partner-App spielt beim neuen Partnermanagement eine entscheidende Rolle. Diese bündelt alle relevanten Informationen zu Komponenten, Netzanschluss samt Zähler und spezifischen Gebäudeinformationen und stellt sie den Errichtungspartnern transparent und übersichtlich zur Verfügung. Dies ermöglicht eine reibungslose Installation der Photovoltaikanlage, vermeidet potenzielle Rückfragen der Installationsbetriebe während der Errichtung und erleichtert eine passgenaue Logistik. Das Hochladen von Daten in der App vereinfacht die normgerechte Projektdokumentation direkt vor Ort. Mit der integrierten Protokollverwaltung können DZ4 Kund:innen und Errichtungspartner alle relevanten Unterlagen digital und datengeschützt unterzeichnen. Fotos, Dokumente und Informationen stehen unmittelbar zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung - und sorgen für eine noch schnellere und zuverlässigere Bearbeitung.Messebesucher:innen der Intersolar sind eingeladen, die neue App an dem Stand von DZ4 (A4.534) zu testen und deren Einsatzmöglichkeiten mit den DZ4 Expert:innen zu besprechen.Über DZ4Der Solarpionier DZ4 hat das Solaranlagen-Mietmodell 2012 als erster Anbieter in Deutschland auf den Markt gebracht. Mit seinem Rundum-Sorglos-Paket bietet das Unternehmen bundesweit Eigenheimbesitzer:innen den einfachen Einstieg in die Selbstversorgung mit grüner Energie. Kund:innen erhalten eine maßgeschneiderte Solaranlage mit Speicher ohne Anschaffungskosten für eine monatliche Rate zum garantierten Festpreis. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Betreuung sowie umfassendem Service aus einer Hand - inklusive Versicherung, Fernwartung und Reparaturen. DZ4 Solarlösungen erfüllen höchste Qualitätsstandards und werden ausschließlich durch zertifizierte und vertraglich gebundene Handwerksbetriebe installiert.Pressekontakt:PRESSEKONTAKTDZ-4 GmbHHalina Schmidtpresse@dz4.de040-65 05 25 01 46Original-Content von: DZ-4 GmbH, übermittelt durch news aktuell