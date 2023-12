DX Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Dx erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,5 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 10,39 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,89 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 20,46 Prozent, jedoch liegt Dx aktuell 25,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dx im Vergleich zur Branche Luftfracht und Logistik eine Dividendenrendite von 5,22 % aus, was 6,17 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 11,39 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zur Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie mit einem Wert von 40,91 als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.