DXP Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Dxp -Tx-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Dies ergab eine Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dxp -Tx-Aktie für die letzten 7 Tage liegt derzeit bei 69, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 31,27, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Dxp -Tx insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 40 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 21,4 Prozent.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite der Dxp -Tx-Aktie in den letzten 12 Monaten um 1362 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.