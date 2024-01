DXP Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse der Dxp-Tx-Aktie zeigt, dass sie derzeit um 4,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,34 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dxp-Tx-Aktie beträgt aktuell 60 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Für die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI 39,43, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Dxp-Tx-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dxp-Tx diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Dxp-Tx damit 127,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 242,4 Prozent, wobei Dxp-Tx aktuell 221,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.