DXP Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Dxp -Tx hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche durchschnittlich um 236,37 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -220,95 Prozent für Dxp -Tx führt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 143,48 Prozent, wobei Dxp -Tx um 128,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dxp -Tx-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Dxp -Tx-Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt für die Dxp -Tx-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis über dem letzten Schlusskurs liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Dxp -Tx als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Dxp -Tx-Aktie ein Gesamt-Rating von "Neutral".