DXP Aktie: Eine neue Chance!

Das Branchenvergleich Aktienkurs für die Aktie von Dxp -Tx zeigt, dass die Rendite im vergangenen Jahr bei 15,42 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite jedoch 11,42 Prozent unter dem Durchschnitt von 26,84 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 14,05 Prozent, wobei Dxp -Tx aktuell um 1,37 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel über- oder überverkauft ist. Der RSI für Dxp -Tx liegt auf 7-Tage-Basis bei 19,47 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Dxp -Tx-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab acht positive, vier negative und zwei neutrale Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Dxp -Tx mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren (17,04 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 17,04 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".