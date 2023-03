DXC Technology und die Manchester United Foundation starten die Digital Futures Academy, um junge Menschen zu schulen und zu inspirieren

Manchester, Vereinigtes Königreich, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -– Mehrjährige Initiative zur Erweiterung der technologischen Fähigkeiten junger Menschen im Großraum Manchester und zum Ausbau der Talent-Pipeline im Technologiesektor– Unterstützt die Strategie der Lokalregierung, Manchester in ein britisches Technologiezentrum zu verwandelnDXC Technology (NYSE: DXC) und die Manchester United Foundation haben die DXC Digital Futures Academy ins Leben gerufen, ein vierjähriges Bildungsprogramm für Schüler der Sekundarstufe im Großraum Manchester.Durch die Entwicklung sozialer und technischer Schlüsselkompetenzen will die Academy junge Menschen unterstützen und befähigen, Chancen wahrzunehmen, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten, ihre Berufsaussichten zu verbessern und die Zukunft der Arbeit zu gestalten.In der ersten Welle werden 50 Schüler im Alter von 12-13 Jahren für das vierjährige Bildungsprogramm ausgewählt. Ihnen werden technologische Fähigkeiten in einer Reihe von Schlüsselbereichen vermittelt, darunter Automatisierung, Big Data, virtuelle Realität und Sicherheit, sowie berufliche Entwicklungsfähigkeiten.Der Lehrplan der Digital Futures Academy wurde gemeinsam von den Technologieexperten von DXC, der Manchester United Foundation und lokalen Lehrerberatungsgruppen entwickelt. Gemeinsam werden sie durch Mentoring, persönliche Entwicklung und praktische Übungen die sozialen Führungskräfte der Zukunft aufbauen. Am Ende des Programms werden die Studenten bei der Aufnahme einer weiterführenden Ausbildung, eines Studiums, einer Lehrstelle oder einer Beschäftigung unterstützt.„Wir sind stolz darauf, mit der Manchester United Foundation zusammenzuarbeiten und unsere technologischen Fähigkeiten zu nutzen, um positive Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften zu erzielen", sagte Mary Finch, Executive Vice President und Chief Human Resources Officer von DXC Technology. „Im Rahmen der Digital Futures Academy werden unsere Kollegen ihre Energie, ihre Leidenschaft und ihr technisches Fachwissen einsetzen, um junge Menschen in ihrer akademischen und beruflichen Laufbahn zu unterrichten und zu inspirieren."„Es hat ein Jahr gedauert, dieses Projekt aufzubauen und wir sind jetzt Zeugen des Beginns einer Initiative, die ein langfristiges Engagement für die 50 beteiligten jungen Menschen darstellen wird", sagte John Shiels MBE, Chief Executive der Manchester United Foundation. „Das Projekt zeigt eine echte Zusammenarbeit zwischen uns, den Lehrern und DXC, und wir hoffen, dass am Ende des vierjährigen Programms alle Beteiligten in der Lage sein werden, selbst zu entscheiden, wie ihr weiterer Lebensweg aussehen soll."DXC ist nicht nur der Partner für digitale Transformation sowie Shirt Sleeve Partner von Manchester United, sondern auch der präsentierende Partner der Manchester United Foundation. In dieser Funktion konzentriert sich DXC auf den Einsatz von Technologie, um eine neue Generation von MINT-Studenten auszubilden und zu inspirieren. DXC und die Manchester United Foundation werden eng mit den lokalen Behörden, einschließlich des Stadtrats von Manchester, zusammenarbeiten, um die Stadt in ihrem Bestreben zu unterstützen, ein technologisches Kraftzentrum zu werden. Durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die im Technologiesektor benötigt werden, wird die Academy dazu beitragen, dass in der Region künftig mehr digitale Talente ausgebildet werden.„Manchester hat einen der bedeutendsten digitalen und kreativen Sektoren in Europa. Die Möglichkeiten für talentierte junge Menschen mit technischen Fähigkeiten werden immer größer", sagte Cllr. Bev Craig, Leiterin des Manchester City Council. „Die Digital Futures Academy ist perfekt auf unsere Strategie abgestimmt, unsere jungen Menschen zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die zuvor vielleicht nicht die Vorteile solcher Möglichkeiten gesehen haben, damit sie mit den Fähigkeiten ausgestattet werden, die sie brauchen, um in wichtigen Wachstumssektoren in einer florierenden und integrativen Wirtschaft erfolgreich zu sein."Die Digital Futures Academy ist eine von mehreren sozialen Initiativen, die DXC weltweit durchführt. Im Oktober 2023 kündigte DXC die Ausweitung seines DXC Dandelion Programms (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3820865-1&h=126163103&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3820865-1%26h%3D478867380%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdxc.com%252Fus%252Fen%252Fabout-us%252Fnewsroom%252Fpress-releases%252F10122022%26a%3Dexpansion%2Bof%2Bits%2BDXC%2BDandelion%2BProgramme&a=Ausweitung+seines+DXC+Dandelion+Programms) an, das neurodiversen Menschen hilft, eine Karriere in der IT-Branche aufzubauen.Zu den Schulen, die an der Digital Futures Academy teilnehmen, gehören:1) Stretford High School, 2) Great Academy Ashton, 3) Middleton Technology School, 4) Manchester Academy, 5) Whalley Range 11-18 High School, 6) Levenshulme High SchoolInformationen zu DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Dienstes vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services bereitzustellen, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in ihren IT-Umgebungen zu setzen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.Informationen zur Manchester United FoundationDie Manchester United Foundation nutzt den Fußball, um junge Menschen zu begeistern und zu inspirieren, sich ein besseres Leben aufzubauen und die Gemeinden, in denen sie leben, zu vereinen. Medienkontakt:Medienkontakte: Jonathan Davies, DXC Technology, Jonathan.davies@dxc.com; Rebecca Mee, Manchester United Foundation, Rebecca.mee@mufoundaiton.org