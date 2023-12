DXC Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dxc diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Dxc im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,73 Prozent erzielt. Dies liegt 16,01 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,29 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,23 Prozent, und Dxc liegt aktuell 15,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Dxc beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,29 Prozent zur Dxc-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung zu Dxc abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 1 Kauf- und 1 Halteempfehlung gibt, aber keine Verkaufsempfehlungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Dxc gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 31 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um 35,67 Prozent steigen wird, da der Kurs zuletzt bei 22,85 USD notierte. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analystenuntersuchung daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

