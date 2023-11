DXC Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie des Unternehmens Dxc wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der Kurs liegt 4,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 19,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" hat die Dxc-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25,89 Prozent erzielt, was 36,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 2,55 Prozent und die Dxc-Aktie liegt aktuell 28,44 Prozent unter diesem Wert. Die Analystenbewertungen für die Dxc-Aktie sind überwiegend positiv. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 33,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 67,17 Prozent bedeutet. Das langfristige Stimmungsbild für die Aktie ist ebenfalls positiv, da eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde und eine positive Stimmungsänderung identifiziert werden konnte. Insgesamt wird die Dxc-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

