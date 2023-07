DXC-Aktie: Quartalszahlen und Prognosen - Welche Erwartungen haben Analysten?

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen DXC mit Sitz in Ashburn, USA seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der DXC-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 5,16 Mrd. EUR wird die DXC-Aktie in 119 Tagen die neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg beim Umsatz geben wird. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz von DXC noch 3,27 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird mit einem Plus von +0,80 Prozent gerechnet, was einen Umsatz von 3,28 Mrd. EUR bedeuten würde. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +22,70 Prozent steigen und sich auf 30,39 Mio. EUR belaufen.

Bei einer Betrachtung des vergangenen Jahres sind...